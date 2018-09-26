Гендиректор фирмы "Бизнес-Софт" в Вологде о трудоустройстве подростков: "Все поставили себе галочки"

Гендиректор фирмы "Бизнес-Софт" рассказал, какие неприятности грозят бизнесменам, помогающим трудоустраивать в летние каникулы подростков. Опыт Алексея Логанцова показал, что это трудоустройство проводится для галочки, которую нужно поставить чиновникам и центру занятости, а бизнес после этого может оказаться в убытке.

- Поп Гапон и Центр занятости. Хотите знать, что между ними общего? Я поделюсь. Потому что накипело. В мае к нам обратились из вологодского центра занятости с просьбой помочь в трудоустройстве детей на время летних каникул. Дело благое: сам старался заработать копейку и конечно зарабатывал с 3-го класса), где мог – а попробуй найти работу, когда нигде не берут? Мы пошли навстречу – взяли ребят на работу курьерами, все по закону, 4 часа в день. И тут в июле к нам с внеплановой проверкой – трудовая инспекция и Прокуратура города! Мол, есть сигнал, что вы берете на работу несовершеннолетних, — а ну-ка, все ли у вас в порядке? Нашли какие-то недочеты в оформлении амбарных книг и душевно так мне – административку на 3 500, а предприятию – штраф 35 000! И еще уверяют меня, что это мы легко отделались, - написал Алексей Логанцов у себя на странице в Facebook.

Он считает, что с таким отношением чиновников и правоохранителей к бизнесу у предпринимателей не будет никакого желания помогать в трудоустройстве подростков. Как справедливо указывает Алексей Логанцов, в плюсе от этого только госструктуры, отчитавшиеся об успешно реализованных мероприятиях: