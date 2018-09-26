В Вологодском педколледже объяснили назначение забора, перекрывшего путь пешеходам

Нелепо выглядящий забор, поставленный возле педагогического колледжа на улице Батюшкова в Вологде, вызвал бурное обсуждение среди жителей. Ограждение полностью перекрыло проход с этой стороны к первой детской поликлинике.

- Загадочный треугольник из ограждений появился у бокового фасада здания педколледжа. Назначение непонятно. Если он сделан для того, чтобы не ставили машины у здания колледжа, тогда достаточно было бы поставить ограждения параллельно стене, в метре-двух от нее. Если для стоянки служебного транспорта - тогда в «треугольник» где-то должен быть предусмотрен въезд. Но нет его! – пишет Александр Сазонов.

Фото Александра Сазонова

В администрации колледжа Newsvo ответили, что забор проходит по границе принадлежащего им участка и установлен по требованию федерального закона. Организованного проезда, как заверили в учреждении, здесь никогда не было.

- Вологодский педагогический колледж обладает земельным участком, который нам передан в постоянное бессрочное пользование, и назначение этого участка – обслуживание и эксплуатация учебного корпуса. По закону об образовании, около образовательной организации должен стоять забор. Забор мы поставили по своей территории. Надо понимать, что настоящей дороги здесь никогда не было. В 2006 году, когда производился капитальный ремонт здания, старый забор на этом месте был снесен, а, к сожалению, денег на новый забор не хватило. И вот эта вот часть нашего участка, вологжане ее стали использовать как дорогу. Автомобилисты по ней объезжали пробки, хотя там стоит знак «Сквозной проезд запрещен», а пешеходы по нашему земельному участку ходили к детской поликлинике, - рассказала Newsvo директор Вологодского педагогического колледжа Светлана Панахова.

Слова директора колледжа подтверждает публичная кадастровая карта: участок колледжа на ней привыкает вплотную к забору соседнего здания – управления судебного департамента. То есть прохода/проезда там действительно не предусмотрено.

Согласно информации в кадастровой карте Вологды, этот участок был поставлен на учет в 2012 году. Но директор колледжа сказала, что этот участок находится в их распоряжении с момента основания Мариинской женской гимназии в 1862 году.

- Кроме того, на мое имя стали поступать жалобы, что эта дорога (которой на самом деле нет) содержится в неудовлетворительном состоянии. А для нас, для образовательной организации, содержание дороги и ее обустройство – это нецелевое расходование бюджетных средств, - говорит Светлана Панахова.

Все это, по словам директора колледжа, и вынудило организацию поставить забор. В пресс-службе городской администрации Newsvo подтвердили, что он установлен без каких-либо нарушений и на территории колледжа:

- Забор не мешает проезду пожарных и скорых, потому что к зданию есть еще два подъезда, так что эта норма не нарушена.

Директор колледжа сказала, что они были бы рады передать его кому-нибудь, но соседнему управлению судебного департамента, которому, по земельному кодексу, можно его отдать, проблемный участок тоже не нужен. А процесс передачи из областной в городскую собственность, по ее словам, очень сложен.