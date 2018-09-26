В Вологодской области будут выплачивать по 500 тысяч рублей молодым врачам, приезжающим работать в малые города

Новые меры поддержки молодых медиков одобрили сегодня депутаты законодательного собрания Вологодской области. Теперь «подъемные» будут выплачиваться не только специалистам, приезжающим работать на село, но и тем врачам, которые будут работать в малых городах области.

«Законом устанавливаются единовременные выплаты в размере 500 тысяч рублей врачам, которые закончили учебу после 1 января 2018 года и придут на работу не только в сельские учреждения, но и во все города региона, кроме Вологды и Череповца»,- прокомментировал председатель ЗСО Андрей Луценко.

Предполагается, что в результате принятия данного законопроекта в 2018 году получится привлечь на работу в районах области 25 врачей.

Добавим, что областным законодательством сохраняется предоставление в 2018 году единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей врачам до 50 лет, прибывшим в сельскую местность.

На сегодняшней сессии регионального парламента также был принят законопроект о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста. Таким образом, сохранены действующие региональные меры поддержки для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет независимо от выхода на пенсию.