В Вологде пройдет благотворительный концерт «Музыка добра» в помощь больным лейкозом

6 октября в Детском музыкальном театре Вологды пройдет второй благотворительный концерт «Музыка добра» памяти вологжанина Марка Шмидта, который был болен лейкозом и умер два года назад.

Концерт приурочен к Международному дню борьбы с лейкозом, который отмечается во всем мире 24 сентября. Все вырученные средства будут направлены в фонд «Хорошие люди» на лечение больных лейкозом.

- В программе: оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд», саксофонист Сергей Кузнецов, вокалисты Виктор Кузнецов, Анна Малиновская, Александр Соколов. В благотворительном вечере примут участие и творческие коллективы Детского музыкального театра, - рассказали организаторы.

Также в рамках концерта пройдет благотворительная ярмарка. На ней можно будет купить изделия ручной работы вологодских мастеров.

Начало концерта в 16:00. Благотворительный взнос – от 500 рублей. Билеты можно приобрести прямо перед концертом или у сотрудника фонда Анастасии.