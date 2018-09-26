В Вологде пройдет благотворительный концерт «Музыка добра» в помощь больным лейкозом

26.09.2018 [Общество]

6 октября в Детском музыкальном театре Вологды пройдет второй благотворительный концерт «Музыка добра» памяти вологжанина Марка Шмидта, который был болен лейкозом и умер два года назад.

Концерт  приурочен к Международному дню борьбы с лейкозом, который отмечается во всем мире 24 сентября. Все вырученные средства будут направлены в фонд «Хорошие люди» на лечение больных лейкозом.

- В программе: оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд», саксофонист Сергей Кузнецов, вокалисты Виктор Кузнецов, Анна Малиновская, Александр Соколов. В благотворительном вечере примут участие и  творческие коллективы Детского музыкального театра, - рассказали организаторы.

Также в рамках концерта пройдет благотворительная ярмарка. На ней можно будет купить изделия ручной работы вологодских мастеров.

Начало концерта в 16:00.  Благотворительный взнос – от 500 рублей. Билеты можно приобрести прямо перед концертом или у сотрудника фонда Анастасии.

 

Тэги: благотворительность

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