"Вологда-Чеваката" обеспечила себе досрочный выход в основную сетку Кубка России по баскетболу

В Сыктывкаре проходит предварительный этап Кубка России по баскетболу среди женских команд. Соперниками "Вологды-Чеваката" на этом этапе турнира стали две команды из Санкт-Петербурга - "Черные медведицы-Политех" и "Спартак", а также красноярский "Енисей 2" и хозяйки паркета - "Ника".

Вологодская команда начала турнир матчем против "Черных медведиц". Выигрывая к заключительной четверти 10 очков (54:44), вологжанки позволили соперницам в заключительной десятиминутке отчасти наверстать упущенное, но все же удержали победу - 62:60. Матч против красноярского "Енисея 2" проходил по такому же сценарию, итоговый счет 89:56 в пользу команды из Вологды.

После этого "Чеваката" проиграла хозяйкам паркета, "Нике", - 50:58. Однако это не помещало вологжанкам досрочно оформить выход в 1/8 Кубка России.

27 сентября "Вологда-Чеваката" проведет свой последний матч на групповом этапе против явного аутсайдера группы, "Спартака" из Санкт-Петербурга, но уже ясно, что три лучших команды этой группы - "Ника", "Вологда-Чеваката" и "Черные Медведицы-Политех" - выходят в основную сетку Кубка России.

