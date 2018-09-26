Вечер, посвященный творчеству певицы Анны Герман, пройдет в литературном музее Вологды

Вечер в атмосфере польской культуры пройдет 29 сентября в музее «Литература. Искусство. Век XX» на Герцена, 36 в Вологде.

Основная часть программы посвящена жизни и творчеству певицы польской и советской эстрады Анны Герман. В субботний вечер в музее прозвучат известные музыкальные произведения из ее репертуара, а также выдержки из мемуаров певицы.

Участники вечера также вспомнят пьесу Леонида Зорина «Варшавская мелодия». Авторские стихотворения, вдохновлённые образом главного героя в постановке Московского Драматического театра «Актёр», прочитает Валерия Яковлева. Дополнят культурную программу выступление Школы танго и фортепианные сочинения и зарисовки в исполнении Елены Соболевой.

Вход на мероприятие по музейным билетам: взрослые – 80 рублей, школьники, студенты и пенсионеры – 40 рублей. Запись по телефону: 8 (8172) 75-55-39.