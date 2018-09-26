В Вологодской области разыскивают пятерых человек, которые ушли в лес и не вернулись

26.09.2018 [Происшествия]

В Вологодской области ищут пятерых человек, пропавших в лесу. Так, в минувшее воскресенье, 23 сентября, ушел на болота из поселка Огарково 39-летний Виталий Геннадьевич Борисенко. До настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Приметы мужчины: рост 179 см, волосы на голове отсутствуют. Был одет в камуфляжную зеленую фуфайку, белый свитер, зеленые штаны, резиновые сапоги 42 размера, черная вязаная шапка. В группе "Поисково-спасательного отряда "Ты не один." отмечается, что мужчина может быть дезориентирован.

Кроме того, 9 сентября этого года из деревни Волонга Харовского района ушел в лес и не вернулся 47-летний мужчина. 19 августа этого года из деревни Марковское Сокольского района ушел, предположительно в лес, и пропал 61-летний Сергей Васильевич Турков. 16 июля этого года из поселка Косино Кирилловского района ушел в лес и не вернулся 46-летний мужчина. 3 июля этого года из деревни Поповская Шекснинского района ушла и лес и не вернулась 86-летняя женщина.

До настоящего времени о местонахождении всех перечисленных пропавших ничего неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших людях, просьба позвонить по телефонам 02,112,102 - полиция

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