В Вологодской области учителям будут доплачивать за работу на ЕГЭ и ОГЭ

В Вологодской области установили выплату педагогам за работу на итоговых экзаменах в 11 и 9 классах – ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующие поправки в региональное законодательство были приняты сегодня на сессии ЗСО.

«Напомню, до этого педагогам не были гарантированы выплаты за работу на итоговых экзаменах. Раньше это была прерогатива самой образовательной организации. Где-то компенсации выплачивались, где-то нет, да и суммы были везде разные. Теперь установлены единые правила для всей Вологодской области», - отметила председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила Ячеистова.

Размер выплат будет установлен правительством области, получать полноценные компенсации за работу на итоговых экзаменах педагоги начнут с 2019 года.