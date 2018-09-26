В Череповце полицейские изъяли у дальнобойщика три канистры со спиртом и коньяком
В Череповце дальнобойщику грозит административная ответственность за незаконную перевозку алкогольной продукции. В полицию позвонил охранник одного из городских предприятий и рассказал, что на контрольно-пропускном пункте остановили грузовой автомобиль марки "Скания" под управлением 32-летнего мужчины. В кузове транспортного средства они обнаружили картонную коробку. В ней находились пластиковые канистры с неизвестной жидкостью.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что водитель фуры находился в служебной командировке. По пути в Череповец на одной из придорожных АЗС он приобрел по заниженной цене у малознакомых лиц три канистры алкоголя объемом 5 литров, из них 2 канистры со спиртосодержащей и 1 канистра с коньячной продукцией.
В отношении 32-летнего нарушителя составили административный протокол по статье 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции». Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией данной продукции.
- Чтобы ограничить нелегальный оборот алкоголя, в законодательстве на сегодняшний день введена специальная норма: при перемещении по территории Российской Федерации на одного человека допускается не более 10 литров немаркированной алкогольной продукции,- рассказал корреспонденту Newsvo заместитель начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД России по г.Вологде Александр Тузов.