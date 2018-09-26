Станция переливания крови в Вологде примет доноров в выходной день 29 сентября

Сдать кровь в выходной день смогут жители Вологды 29 сентября. Станция переливания крови на улице Ветошкина, 55 будет принимать доноров с 8.00 до 11.30.

Акция Суббота Доноров» проводится для тех, кто может сдать кровь только в выходные дни. Традиционно она проходит 1 августа, так было и в этот год. Однако вологжане, которые не смогли в нем поучаствовать, обратились к администрации станции с просьбой повторить донорскую акцию осенью в выходной день.

«Мы благодарим наших активных доноров за неравнодушие и желание помочь, сдать кровь. Кровь нужна всегда, независимо от времени года. Банк крови должен непрерывно пополняться», - отмечает руководство станции переливания крови.

Донором может стать человек с 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями, и имеющий вес не менее 50 кг.

Для того, чтобы кроводача прошла успешно для донора и не имела отрицательных последствий для человека, которому будет переливаться кровь, следует соблюдать ряд правил:

• не употреблять алкоголь за несколько дней до сдачи крови, воздержаться от курения в течение 2-х часов до и после сдачи крови;

• иметь при себе на момент сдачи крови паспорт и СНИЛС

• сдавать кровь будучи здоровым, сытым и отдохнувшим;

• не рекомендуется в день сдачи крови употреблять жирную пищу. Лучше всего употреблять в качестве пищи овощи, фрукты и мучные изделия грубого помола;

• не желательно до сдачи крови применение лекарственных средств. Особенно не желательно принимать аспирин в течение 5 дней до сдачи крови;

• выпить перед кроводачей 2 стакана чая, морса, компота или воды. В последующие дни следует употреблять больше жидкости;

• после кроводачи рекомендуется посидеть 10-15 минут.

По закону донорам предоставляется два дня отдыха, бесплатное питание в день сдачи крови в виде денежной выплаты в размере 595 рублей, право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. В качестве меры социальной поддержки за второю и последующие кроводачи жители Вологды из городской казны получают дополнительно еще 480 рублей, сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.