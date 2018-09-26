Станция переливания крови в Вологде примет доноров в выходной день 29 сентября

26.09.2018 [Общество]

Сдать кровь в выходной день смогут жители Вологды 29 сентября. Станция переливания крови на улице Ветошкина, 55 будет принимать доноров с 8.00 до 11.30.

Акция Суббота Доноров» проводится для тех, кто может сдать кровь только в выходные дни.  Традиционно она проходит 1 августа, так было и в этот год.  Однако вологжане, которые не смогли в нем поучаствовать,  обратились к администрации станции с просьбой повторить донорскую акцию осенью в выходной день.

 «Мы благодарим наших активных доноров за неравнодушие и желание помочь, сдать кровь.  Кровь нужна всегда, независимо от времени года. Банк крови должен непрерывно пополняться», - отмечает руководство станции переливания крови.

Донором может стать  человек с 18 лет, не страдающий хроническими заболеваниями, и имеющий вес не менее 50 кг.

Для того, чтобы кроводача прошла успешно для донора и не имела отрицательных  последствий для человека, которому будет переливаться кровь, следует соблюдать ряд правил:

• не употреблять алкоголь за несколько дней до сдачи крови, воздержаться от курения в течение 2-х часов до и после сдачи крови;

• иметь при себе на момент сдачи крови паспорт и СНИЛС

• сдавать кровь будучи здоровым, сытым и отдохнувшим;

• не рекомендуется в день сдачи крови употреблять жирную пищу. Лучше всего употреблять в качестве пищи овощи, фрукты и мучные изделия грубого помола;

• не желательно до сдачи крови применение лекарственных средств. Особенно не  желательно принимать аспирин в течение 5 дней до сдачи крови;

• выпить перед кроводачей 2 стакана чая, морса, компота или воды. В последующие дни следует употреблять больше жидкости;

• после кроводачи рекомендуется посидеть 10-15 минут.

По закону донорам предоставляется два дня отдыха, бесплатное питание в день сдачи крови в виде денежной выплаты в размере 595 рублей, право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. В качестве меры социальной поддержки за второю и последующие кроводачи  жители Вологды из городской казны получают  дополнительно еще 480 рублей, сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

Тэги: доноры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Дмитрий Нагиев рассказал о мороженой картошке и дедовщине во время службы в армии под Вологдой
В Вологде попала в ДТП «скорая», ехавшая с пациенткой в роддом
Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
Коллекторы угрожали расправой жителю Вологды из-за долга его знакомого
6-летний мальчик, избитый в семье опекуна в Вологде, до сих пор находится в коме
Пьяный житель Шекснинского района убил рабочего, расчищавшего полосу ЛЭП от леса
Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области
Вологодская центральная районная больница переедет в здание на Козленской, 99а
В Вологде мать студента колледжа оштрафовали за наблюдения сына за звездами
В Вологде 40-летний мотоциклист врезался в забор ритуальной фирмы и погиб
24.09.2018 [Происшествия]

6-летний мальчик, избитый в семье опекуна в Вологде, до сих пор находится в коме

7699
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодском педколледже объяснили назначение забора, перекрывшего путь пешеходам
В Вологодской области будут выплачивать по 500 тысяч рублей молодым врачам, приезжающим работать в малые города
В Вологде пройдет благотворительный концерт «Музыка добра» в помощь больным лейкозом
"Вологда-Чеваката" обеспечила себе досрочный выход в основную сетку Кубка России по баскетболу
Вечер, посвященный творчеству певицы Анны Герман, пройдет в литературном музее Вологды
«Горячая линия» по вопросам обманутых дольщиков будет работать в прокуратуре Вологды 28 сентября
В Вологодской области разыскивают пятерых человек, которые ушли в лес и не вернулись
 
24.09.2018 [Экономика]

Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области

6479
0
26.09.2018 [БлогоVO]

Выиграет тот, кто предложит наибольшую цену

441
0
26.09.2018 [Обзор Прессы]

Монастырь-призрак

45
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика