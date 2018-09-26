Решение о выделении субсидий районам Вологодской области теперь будут принимать депутаты регионального парламента

26.09.2018 [Экономика]

Распределение целевых субсидии для районов Вологодской области с 1 января 2019 года будет производиться законом о региональном бюджете, а не постановлениями областного правительства. Соответствующие поправки в действующее законодательство приняли сегодня депутаты ЗСО.

- Мы постепенно совершенствуем принятый нами ранее закон о межбюджетных отношениях. Принятые сегодня изменения заключаются в том, что 100% всех субсидий региона для муниципалитетов теперь будут распределяться законом о бюджете. Теперь, как только будет принят закон о бюджете, что мы делаем обычно в конце ноября – начале декабря, муниципалитеты, районы уже будут видеть суммы, заложенные в бюджете. Они могут заранее провести какие-то конкурсы, подготовить проектно-сметную документацию. Это существенно облегчит их работу. У правительства Вологодской области остались только распределения по конкурсам, которые оно проводит, - подчеркнул заместитель председателя законодательного собрания Вологодской области Андрей Подволоцкий.

Кроме того, районам установили сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий. Для субсидий, распределенных при принятии закона об областном бюджете на предстоящий год и плановый период - заключение соглашений об их предоставлении должно быть завершено до 15 апреля 2019 года. Для субсидий, которые будут распределяться в течение года поправками в закон о бюджете, установлен срок в 30 дней с даты вступления в силу поправок.

Поправками также четко определены последствия в случае несвоевременного заключения соглашений: ассигнования будут перераспределены на другие расходы областного бюджета, то есть, по сути, муниципалитет лишится денег.

Тэги: субсидии, ЗСО

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