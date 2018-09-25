19-летняя вологжанка пыталась украсть в магазине продукты, положив их в коляску с ребенком

25.09.2018 [Происшествия]

В Вологде 19-летняя мама с ребенком и ее подруга пытались вынести из магазина продукты питания на общую сумму около 3 тысяч рублей.

В Росгвардию поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из супермаркетов на улице Дальняя. Охранник магазина пояснил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как две покупательницы ходят среди торговых рядов и складывают продукты питания не в специальную корзину, а в детскую коляску с ребенком. При этом в кассовой зоне они не выложили товар для оплаты и намеревались покинуть супермаркет. Одна из работниц нажала тревожную кнопку.

Выяснилось, что обеим девушкам 19 лет. Их передали сотрудникам полиции.

Как сообщается на сайте Управления Росгвардии по Вологодской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тэги: кража еды

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