19-летняя вологжанка пыталась украсть в магазине продукты, положив их в коляску с ребенком

В Вологде 19-летняя мама с ребенком и ее подруга пытались вынести из магазина продукты питания на общую сумму около 3 тысяч рублей.

В Росгвардию поступило сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из супермаркетов на улице Дальняя. Охранник магазина пояснил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как две покупательницы ходят среди торговых рядов и складывают продукты питания не в специальную корзину, а в детскую коляску с ребенком. При этом в кассовой зоне они не выложили товар для оплаты и намеревались покинуть супермаркет. Одна из работниц нажала тревожную кнопку.

Выяснилось, что обеим девушкам 19 лет. Их передали сотрудникам полиции.

Как сообщается на сайте Управления Росгвардии по Вологодской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.