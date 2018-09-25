Череповчанин Александр Курзин занял 5 место на Чемпионате Европы по фехтованию на колясках

25.09.2018 [Спорт]

Александр Курзин из Череповца вошел в пятерку лучших спортсменов  на Чемпионате Европы по фехтованию реди людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования проходили с 17 по 23 сентября в Италии. Александр выступал в составе национальной сборной страны.

В соревнованиях саблистов (категория «B») череповчанин лидировал после предварительных соревнований, но уступил в четвертьфинале в упорной борьбе со счетом 13-15 французу Максиме Валету, и в итоге занял 5 место. В соревнованиях среди шпажистов Александр завершил свой путь на стадии 1/8 финала, заняв 15 место в итоговой таблице.

Тэги: фехтование

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