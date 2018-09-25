Стоимость реконструкции аэропорта в Великом Устюге выросла до 1,82 млрд рублей

Комитет госзаказа Вологодской области объявил повторный тендер с ограниченным участием на реконструкцию аэропорта в городе Великий Устюг. Предыдущий конкурс остался без участников, сообщает RosTender.info.

Напомним, 14 февраля правительство Вологодской области и Росавиация заключили соглашение о предоставлении бюджету региона субсидии из федеральной казны на софинансирование реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Подрядчика должны были выбрать до 1 августа 2018 года, однако он до сих пор не определен.

Кроме того, изменилась стоимость работ. Если сначала власти Вологодской области заявлялись на аукцион с максимальной ценой контракта в 931 млн рублей, то при повторном объявлении аукциона цена повысилась до 1,82 млрд рублей, т.е. на 151 млн рублей больше. Также были перенесены сроки сдачи объекта – с марта на июнь 2020 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 15 октября, а его итоги планируется подвести 17 октября.

Напомним, что за счет средств федерального и областного бюджетов, в Великом Устюге должны реконструировать аэропорт под прием воздушных судов типа Saab-2000, Saab-340, CRJ-200, ATR-42, L-410 и Як-40, а также вертолетов Ми-8.