«Магистраль» завершит ремонт 13 дворов в Вологде, с которыми не справился «Инстрой»

Администрация Вологды заключила новый контракт на ремонт 13 дворовых территорий, с которым не справилась ранее выбранная для этого фирма «Инстрой». Благоустройством этих дворов за 50,2 млн рублей теперь займется ООО «Магистраль».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, речь идет о дворах на улицах Конева, 1, 3, 5, 5а, 27, 35, Архангельская, 3, Возрождения, 74б, 76, Окружное шоссе, 21а, Псковская, 3а, 3б, 11б. Известно, что в семи дворах из тринадцати работы даже не начинались, в шести выполнены частично. Полностью завершить благоустройство «Магистраль» должна до 25 декабря.

Напомним, фирма «Инстрой» в 2017 году в рамках проекта «Городская среда» благоустраивала территорию детской игровой площадки «Сказка» в Соколе. Работы были проведены так, что вызвали жалобы жителей. ООО «Инстрой» было зарегистрировано в Вологде 17 мая 2016 г. и являлось поставщиком в 13 госконтрактах на сумму 81 094 427 рублей. Из них 71 млн рублей получены за два контракта с ДГХ администрации Вологды.

Как ранее сообщал Newsvo, всего на ремонт дворовых территорий было заключено четыре контракта: два - с "Инстроем" и два - с ООО «Волдомстрой». Вторая фирма принадлежит директору "Магистрали" Павлу Волкову. Контракт с "Инстроем" из-за сорванных сроков ремонта части дворов был расторгнут в июле.