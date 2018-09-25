Директором Вологодского драмтеатра стал Геннадий Травинов

Актерам и сотрудникам Вологодского драмтеатра сегодня представили директора учреждения. Им стал Геннадий Травинов, который имеет большой опыт в сфере культуры.

В коллективе он был принят позитивно. Об этом Newsvo рассказал начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский. Он лично представил нового директора коллективу.

- Выбор пал на него, так как он уже работал в театре, 9 лет был главным администратором. Он в большей степени уже знаком с труппой, коллективом, особенно с тем поколением, которое еще с 90-х годов работает в театре. Занимался развитием культуры города Вологды, структуру деятельности знает. Перед ним поставлены определенные задачи, которые он должен решить», - пояснил Владимир Осиповский.

В первую очередь Геннадию Травинову предстоит сформировать план развития театра и мероприятия года театра, под эгидой которого в России пройдет следующий 2019 год

Ранее Геннадий Травинов был директором «Русского Дома», Городского Дворца культуры, гендиректором «Киноцентра «Вологда», а перед назначением на новую должность являлся исполнительным директором бальнеологической лечебницы имени В.В. Лебедева.

Напомним, что худруком Вологодского драмтеатра стал московский режиссер Алексей Ожогин.