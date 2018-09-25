Ревнивый череповчанин порезал ножом свою сожительницу: женщина умерла

25.09.2018 [Происшествия]

В Череповце мужчину подозревают в убийстве женщины, с которой он проживал.

В полицию обратился 26-летний череповчанин. 20 сентября он пришел в квартиру, где проживала его 49-летняя мать, и обнаружил ее в комнате без признаков жизни. Прибывший на место происшествия следователь насчитал 9 колото-резаных ранений, которые и стали причиной ее смерти.

Также сын погибшей пояснил, что двумя днями ранее они разговаривали по телефону, а с 19 сентября она уже на звонки не отвечала и не вышла на работу в пекарню.

Правоохранители опросили соседей и узнали, что в течение последних двух месяцев вместе с погибшей в квартире проживал мужчина. После смерти женщины он пропал.

- Подозреваемый был задержан на улице Металлургов оперативниками УМВД России по Череповцу. При досмотре полицейские изъяли у него тычковой нож, который находился во внутреннем кармане куртки, -сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сожителем погибшей оказался 44-летний ранее неоднократно судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и грабеж череповчанин.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном, пояснив, что приревновал женщину и, схватив нож, нанес ей ранения. Трагедия произошла в ночь на 19 сентября.

В отношение череповчанина возбуждили уголовное дело по статье ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство", его заключили под стражу.

Как сообщается на сайте регионального управления следственного комитета, для выяснения психического состояния арестованного ему назначили стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

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