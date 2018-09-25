Скрытая задолженность по зарплате в Вологодской области достигла 180 млн рублей

На коллегии прокуратуры Вологодской области обсудили проблемы с невыплатой зарплат. В частности, речь шла про птицефабрику «Шекснинская» и «Вологодский агрокомплекс», известный как птицефабрика «Ермаково».

Напомним, что птицефабрика «Шекснинская», которую ранее взяла в управление фирма «Паритет-Вятка», снова оказалась на грани краха. Задолженность перед работниками составила свыше 13 миллионов рублей. На прошлой неделе на общем собрании кредиторов ОАО Птицефабрика «Шекснинская» было принято решение о расторжении договора хранения имущества ОАО Птицефабрика «Шекснинская» с ООО «Паритет – Вятка».

Это не единственное предприятие в области, где работникам не платят деньги

По данным Вологдастата, просроченная задолженность по оплате труда на 1 сентября в регионе составляет 3,2 млн рублей, что не отражает реальной картины.

«Наряду с той задолженностью, которую фиксирует Вологдастат, есть еще и задолженность, которая не подлежи т государственному статистическому учету. И это уже компетенция прокуроров, здесь мы выявляем задолженность не респондентов статистического наблюдения и задолженность, которую работодатели по тем или иным причинам скрывают от органов государственного контроля и надзора», - заявил и.о. прокурора области Алексей Васильков.

Он отметил, что скрытая задолженность по зарплате в регионе достигла 180 миллионов рублей. Сюда входят те предприятия, которые не обязаны отчитываться в Росстат о ситуации с выплатой заработной платы. Это представители малого и среднего бизнеса.

Также в прокуратуре рассказали, что в Вологодской области назревает еще одна крупная проблема с невыплатой зарплаты - в «Вологодском агрокомплексе», где около ста человек остались без зарплаты. Общий долг перед сотрудниками - около 12 миллионов рублей. «Вологодский агрокомплекс» объединяет птицефабрику яичного направления, работающую на двух производственных площадках – в поселках Грибково и Ермаково, а также животноводческое предприятие ООО «Лактис» в поселке Надеево Вологодского района.

На фоне этого у прокуратуры есть вопросы к контролирующим органам. По мнению надзорного ведомства, на фоне такой ситуации с задолженностью трудовая инспекция, центр занятости, департамент труда выполняют свои функции лишь формально.

С такой позицией согласился заместитель губернатора Михаил Глазков. Он рассказал, что в Шексне работники готовы были перекрыть федеральную трассу, требуя решить их проблему. Людей пришлось успокаивать.

«Департамент труда и занятости часто ссылается на то, что нет официальной информации о задолженности, но ведь это некое замыливание проблемы. Реально мы же можем ситуацию мониторить из разных источников, разными способами, а не когда люди уже практически кричат о том, что проблема существует. Надо смотреть по факту, а не по официальным отчетам», - сказал он.

На сегодняшний день в результате работы прокуроров задолженность на предприятиях погашена на общую сумму свыше 44 миллионов 900 тысяч рублей, из них 9,5 миллионов - за август 2018 года.