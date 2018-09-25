В деревне под Череповцом женщине-участковому пришлось стрелять, чтобы отпугнуть медведя

25.09.2018 [Общество]

В Череповецком районе женщина-участковый стреляла из табельного оружия, чтобы отпугнуть медведя, пришедшего в деревню. Инцидент произошел вчера утром в деревне Леонтьевка Судского сельского поселения.

Один из местных жителей, живущих на краю деревни, позвонил участковому уполномоченному полиции Светлане Поповой, и сообщил, что возле его дома ходит медведь.

- Животному на вид было около 7 лет, а привлечь к дому его мог запах яблок, которые растут у местного жителя, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Женщина, приехав на вызов, решила отпугнуть животное выстрелами и выпустила в воздух  всю обойму служебного пистолета. Медведь убежал в лес.

Как рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД, по факту применения табельного оружия в данный момент проводится служебная проверка, однако, по предварительным данным, пистолет был применен женщиной правомерно.

Тэги: медведь

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