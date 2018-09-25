Жителю Череповецкого района чуть не отключили свет из-за того, что он неправильно передавал показания счетчика

25.09.2018 [Общество]

В Череповецком районе энергетики чуть не отключили свет добросовестному плательщику. Житель деревни Поповка передавал показания старому поставщику электричества – «Вологдаэнергосбыту», а платил, согласно своим подсчетам, в «МРСК Северо-Запада». В итоге плата за свет начислялась по нормативу, а это гораздо больше, чем потребляет семья. Образовался долг, и специалисты выехали на место, чтобы отключить неплательщика.

«На месте выяснилось, что мужчина до сих пор передаёт показания в Вологдаэнергосбыт по номеру телефона прежнего поставщика электроэнергии, а подсчёты ведёт самостоятельно вот на таком листе (смотри в галерее – прим. редакции). Электроэнергию он оплачивает исправно, в МРСК Северо-Запада, на почте», - сообщает пресс-служба «Вологдаэнерго» - филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

В итоге электричество мужчине отключать не стали, в ситуации разобрались и записали актуальные показания счетчика.

Напомним, 23 марта «Вологдаэнергосбыт» за огромные долги на рынке покупки электроэнергии лишился статуса гарантирующего поставщика в Вологодской области. Вместо него, согласно приказу Минэнерго, с 1 апреля обязанности поставщика исполняет МРСК Северо-Запада. Таким образом, «Вологдаэнергосбыт» не имеет права принимать показания электросчетчиков жителей и платежи от них.

Тэги: Вологдаэнергосбыт, электричество, долги

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