В Вологодском районе 17-летний подросток с приятелем обокрали жителя деревни

В Вологодском районе будут судить 17-летнего подростка и его 21-летнего приятеля, обокравших дом сельчанина.

По версии следствия, 6 марта этого года молодые люди подошли к жилому дому в деревне Коробово, и, убедившись, что хозяев нет и за ними никто не наблюдает, разбили окно, залезли в жилое помещение и вынесли имущество на общую сумму 24700 рублей. Часть похищенного они погрузили в найденные в доме чемоданы, часть - в сумки.

Похищенное имущество воры увезли в дом подростка на санях. При этом предметы, складированные в сумки, так и остались в доме жителя деревни: места для сумок на санях не хватило. Среди похищенного оказались станция водоснабжения, кальян, электроинструмент, кипятильник, медикаменты, газовая плита.

Подростка и его приятеля задержали на следующий день. Сбыть ворованное они не успели, имущество изъяли сотрудники следственного управления.

В ходе беседы молодые люди рассказали, что кражу решили совершить спонтанно, проходя мимо дома. Брали все подряд, что казалось более-менее ценным, сообщает региональное следственное управление.

Возбуждено уголовное дело по статье п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище".

Расследование уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.