В Череповце молодая пара ограбила 79-летнего пенсионера, отобрав деньги и пылесос

25.09.2018 [Происшествия]

В Череповце пьяные девушка и молодой человек избили и ограбили пенсионера в его квартире. Незнакомцы явились к пожилому мужчине, чтобы gjтребовать отдать долг его внучки.

О грабеже в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Череповцу заявил 79-летний мужчина. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа.

- Полицейские выяснили, что к пенсионеру пришли девушка и молодой мужчина, которые сказали, что его внучка задолжала им деньги. Хозяин квартиры о долге ничего не знал и попросил визитеров уйти. После этого молодой человек толкнул пенсионера, нанес ему несколько ударов ногами, и забрал у него 1500 рублей. Злоумышленница прошла в комнату в поисках денег, но не найдя наличных, схватила пылесос, после чего оба визитера скрылись, - сообщает пресс-служба УМВД.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Ими оказались 28-летняя девушка и 36-летний мужчина. В тот день они распивали алкоголь вместе. Когда деньги закончились, девушка вспомнила о старой знакомой, которая задолжала ей денег. Приятели направились за долгом, но выяснилось, что знакомая в квартире уже не проживала, а открывший дверь пенсионер стал выгонять незваных гостей и громко кричать. Тогда они решили ограбить пожилого мужчину. Деньги грабители потратили на алкоголь. Пылесос полицейские изъяли и вернули пенсионеру.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ст. 161 УК РФ (Грабеж) и ст. 116 УК РФ (Побои). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Тэги: грабеж

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