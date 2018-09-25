Сделать прививку от гриппа жители Вологды смогут в мобильном пункте вакцинации на Пошехонском шоссе

Мобильный пункт вакцинации будет работать 25 и 27 сентября возле торгового центра «Мармелад» на Пошехонском шоссе. Желающих сделать прививку от гриппа медицинские работники будут принимать с 15.00 до 18.00. При себе необходимо иметь полис и паспорт.

- Вакцинация проводится отечественной вакциной «Совигрипп» в рамках Национального календаря профилактических прививок, а также «Гриппол плюс» за счет средств областного бюджета. Обе вакцины созданы отечественным производителем и зарекомендовали себя одинаково эффективно. И тот, и другой препарат разработан с учетом штаммов вируса, которые будут циркулировать в этом сезоне, - сообщает сайт областного правительства.

Перед тем, как сделать прививку, каждого обратившегося осмотрит врач и убедится в отсутствии простуды.

Мобильный пункт вакцинации в Вологде работает впервые. Если акция окажется успешной, то его работу продлят.

В этом году в Вологодской области планируется привить 50% всего населения. Более 187,7 тысяч вологжан уже сделали прививки.