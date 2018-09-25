Сделать прививку от гриппа жители Вологды смогут в мобильном пункте вакцинации на Пошехонском шоссе

25.09.2018 [Общество]

Мобильный пункт вакцинации будет работать 25 и 27 сентября возле торгового центра «Мармелад» на Пошехонском шоссе. Желающих сделать прививку от гриппа медицинские работники будут принимать с 15.00 до 18.00. При себе необходимо иметь полис и паспорт. 

- Вакцинация проводится отечественной вакциной «Совигрипп» в рамках Национального календаря профилактических прививок,  а также «Гриппол плюс» за счет средств областного бюджета. Обе вакцины созданы отечественным производителем и зарекомендовали себя одинаково эффективно. И тот, и другой препарат разработан с учетом штаммов вируса, которые будут циркулировать в этом сезоне, - сообщает сайт областного правительства.

Перед тем, как сделать прививку, каждого обратившегося осмотрит врач и убедится в отсутствии простуды.

Мобильный пункт вакцинации в Вологде работает впервые. Если акция окажется успешной, то его работу продлят.

В этом году в Вологодской области планируется привить 50% всего населения. Более  187,7 тысяч  вологжан уже сделали прививки.

Тэги: вакцинация, грипп, прививки

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