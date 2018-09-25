Новым председателем Вологодского областного суда стал Игорь Трофимов

Президент России назначил нового председателя Вологодского областного суда – им стал Игорь Эдуардович Трофимов. Последние четыре года он работал на должности зампредседателя.

Игорь Трофимов родился в 1968 году в Вологде. Окончил Саратовскую государственную академию права. Свой трудовой путь начал со службы в вооруженных силах, затем продолжил его на следственной работе в органах внутренних дел.

В 2000 году указом президента РФ был назначен судьей Вологодского городского суда, а в августе 2003 года - судьей Вологодского областного суда.

С 2014 года являлся заместителем председателя Вологодского областного суда. Имеет первый квалификационный класс судьи.

Напомним, предыдущий председатель Вологодского областного суда Владимир Шепель ушел в отставку в августе этого года.