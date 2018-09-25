В Вологде полицейские изъяли у двух москвичей больше килограмма синтетического наркотика

1,2 килограмма синтетического наркотика изъяли полицейские у двух москвичей в Вологде. Запрещенное вещество готовили к сбыту на территории областной столицы.

К сотрудникам областного управления наркоконтроля поступила информация о распространении синтетических наркотиков в Вологде. В ходе проверки полученных сведений оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» на улице Элеваторной задержали двух жителей Москвы 18 и 26 лет.

- При досмотре у них было изъято около 116 грамм наркотического средства, которое направили в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. По заключению специалистов изъятое вещество является синтетическим наркотиком, расфасованным на 50 оптовых партий и подготовленным к сбыту, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Позже полицейские выяснили местонахождение тайника, из которого в дальнейшем изъяли еще порядка 1,1 килограмма аналогичного наркотика. Сейчас проверяется причастность задержанных к распространению наркотических средств на территории близлежащих областей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере). Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.