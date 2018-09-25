В Никольском районе восемь незаконных свалок ликвидировали только после решения суда

В Никольском районе прокуратура через суд добилась от властей ликвидации восьми незаконных свалок. Они образовались на территории города Никольска, а также Аргуновского, Никольского, Завражского, Зеленцовского, Пермасского, Кемского, Краснополянского поселений.

- Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, - сообщает прокуратура.

Иски с требованием обязать местные власти ликвидировать несанкционированные свалки в Никольский районный суд были направлены в июне.