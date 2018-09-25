В Вологде у автобусной остановки нашли тело избитого 44-летнего мужчины

25.09.2018 [Происшествия]

21 сентября в Вологде возле автобусной остановки на улице Колхозной в Прилуках обнаружили тело 44-летнего мужчины. Следователи в ту же ночь задержали подозреваемого в убийстве: им оказался случайный знакомый, с которым погибший в тот вечер собирался выпить.

- По версии следствия, вечером, в период с 20 до 22 часов в Прилуках погибший и его приятель подошли на улице к незнакомому мужчине и предложили выпить, тот согласился и передал одному из новых знакомых 100 рублей. Тот ушел за спиртным и долго не возвращался. Когда второй мужчина засобирался домой, подозреваемый решил, что его обманули, и между ними произошел конфликт. Он начал избивать нового знакомого, а затем с места происшествия убежал. От полученных телесных повреждений мужчина вскоре скончался, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Когда один из приятелей вернулся с алкоголем, подозреваемого на месте не было, а пострадавший был уже мертв. По горячим следам следователи задержали предполагаемого убийцу в ту же ночь. Им оказался 35-летний житель Архангельской области, который, оставшись на родине без постоянного заработка, приехал в Вологду.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

 

 

Тэги: пьянство, убийство

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