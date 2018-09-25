В Вологде 40-летний мотоциклист врезался в забор ритуальной фирмы и погиб

25.09.2018 [Происшествия]

В Вологде 40-летний мотоциклист погиб, врезавшись в забор ритуальной фирмы. ДТП произошло накануне около 21.30 вблизи перекрестка улиц Можайского и Петрозаводской.

Мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», при повороте допустил занос, врезался в бордюрный камень, вылетел с дороги и въехал в забор ритуальной фирмы «Вечность». От полученных травм мотоциклист скончался на месте до приезда «скорой помощи».

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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