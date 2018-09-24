В Череповецком районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста

24.09.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе "Митцубиси Лансер" сбила 13-летнего велосипедиста.. ДТП произошло 21 сентября вечером в поселке Ирдоматка.

В 17:55 около дома №51 на улице Покровской 30-летний водитель "Митцубиси Лансер", двигаясь по прямому участку дороги, совершил наезд на мальчика-велосипедиста, который, управляя велосипедом марки "Форвард",  двигался по середине проезжей части.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил различные травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

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