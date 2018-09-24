В Шекснинском районе во время полоскания белья в пруду утонула 87-летняя женщина. Трагедия произошла 22 сентября вечером в деревне Покровское. Пенсионерка пошла на пруд полоскать белье после стирки.

- Очевидцы вызвали полицию. Четверо полицейских, приехавших на место, из пруда достали уже тело женщины. По предварительной версии, пожилая женщина упала в воду в силу своего возраста: у нее закружилась голова,- рассказали в пресс-службе МЧС по Вологодской области.