В Шекснинском районе во время полоскания белья в пруду утонула 87-летняя женщина

24.09.2018 [Происшествия]

В Шекснинском районе во время полоскания белья в пруду утонула 87-летняя женщина. Трагедия произошла 22 сентября вечером в деревне Покровское. Пенсионерка пошла на пруд полоскать белье после стирки.

- Очевидцы вызвали полицию. Четверо полицейских, приехавших на место, из пруда достали уже тело женщины. По предварительной версии, пожилая женщина упала в воду в силу своего возраста: у нее закружилась голова,- рассказали в  пресс-службе МЧС по Вологодской области.

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