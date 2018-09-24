«Свеза» завершила общественные обсуждения по поводу строительства целлюлозного комбината в Череповецком районе

24.09.2018 [Общество]

"Свеза" завершила общественные обсуждения по поводу строительства целлюлозного комбината в Череповецком районе.  На сайте компании опубликована информация о том, что 1 сентября 2018 года "завершился прием обращений от заинтересованной общественности".  

Поясняется, что обсуждения проходили в «рамках Общественных обсуждений проектов Технических заданий на разработку разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе Проектной документации «Строительство целлюлозного завода Суда» и «Строительство полигона Суда».

Общественные обсуждения проектов проходили с 2 августа по 1 сентября. Жители Череповецкого района могли высказать свое мнение в письменном виде в общсетвенных приемных. Их было всего две – в поселке Суда и в городе Череповце. Замечания так же можно было направлять на электронную почту и в группу «Свезы» в соцсети.

«Помимо замечаний и предложений, оставленных заинтересованной общественностью в журналах регистрации в общественных приемных, ООО «СВЕЗА-Лес» были получены коллективные обращения от жителей Череповецкого района.Преимущественно, участников общественных обсуждений интересовали вопросы экологического характера, а именно влияния намечаемой хозяйственной деятельности на экологию района. Кроме того, были заданы вопросы социально-экономического и организационно-технологического характера», - написано на сайте компании.

Строители завода уверяют, что все предложения и замечания будут проанализированы. Отметим также, что на сайте ни слова не сказано о том, что жители Череповецкого района собирали подписи против строительства комбината, а власти Ярославской области посчитали нецелесообразным строительство завода на берегу Рыбинского водохранилища.

«Общественные обсуждения проводились в соответствии с действующим законодательством, принципами работы ООО «СВЕЗА-Лес», которые подразумевают строгое соблюдение федеральных, региональных, местных норм и требований; максимальную экологическую безопасность, а также готовность к ведению конструктивного диалога с общественностью и местными органами власти и т.д.», - сказано на сайте.

 

Тэги: целлюлозный комбинат
Сюжет: завод вместо детского лагеря

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