Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области

Несколько вологодских сельхозпредприятий уже не один год судятся с банкротящимся ГП ВО «Агропродагентством», а также лишенным лицензии АО КБ «Северный кредит», которые «нагрели» сельхозпроизводителей в общей сложности почти на 50 млн рублей. Как выяснил Newsvo, фермеров заставили выплатить один и тот же долг дважды.

Навязанные кредиты

Схема, по которой фермеров «развели» на деньги, видимо, была реализована не без участия бывшего руководства областного департамента сельского хозяйства. По данным Newsvo, в списке пострадавших как минимум пять хозяйств – ПК колхоз «Пожарское» Бабаевского района, СПК «Пригородный плюс» Устюженского района, ООО «Славянская новь» Шекснинского района, крестьянское хозяйство Александра Мызина Верховажского района, а также ООО "АПК «Вологодчина»".

Ключевую роль в авантюрной схеме сыграло госпредприятие Вологодской области «Агропродагентство», которое поставляло этим хозяйствам различную технику по лизингу. Учредитель этого госпредприятия – департамент имущественных отношений Вологодской области. Согласно данным ЕГРЮЛ, «Агропродагентство» появилось 16 февраля 1999 года, его директором в 2002 году стал Сергей Викторович Шадрин, а в 2010-м – Михаил Юрьевич Павлов.

По данным на 2014 год, ПК колхоз «Пожарское» оставалось должно «Агропродагентству» порядка 4 млн рублей, крестьянское хозяйство Мызина - чуть более 6 млн рублей, «Славянская новь» - почти 10 млн рублей. Самая большая сумма лизинговых обязательств – почти 20 млн рублей - приходилась на АПК «Вологодчина».

- В 2014 году нас пригласили в департамент сельского хозяйства, где бывший начальник департамента Николай Анищенко предложил довольно странную схему расчета по лизинговым обязательствам, - рассказал председатель «Пожарского» Евгений Яковлев. - Нам намекнули, что нужно взять кредит в «Северном кредите», чтобы погасить долги перед «Агропродагентством». Схема нам показалась достаточно странной, и все от нее отказались. Однако руководство департамента настаивало на своем. Нас пригласили второй раз, потом третий. В конечном итоге стали намекать - если мы не возьмем кредит в «Северном кредите», нам могут отказать в финансовой поддержке на следующий год.

В итоге руководителей сельхозпредприятий все-таки «дожали». Еще больше эту схему запутал КБ «Северный кредит», представители которого сказали сельскохозяйственникам, что подобные финансовые операции проводят через некое вологодское ООО «Октава». Колхозники, которых откровенно «прижали к стенке», вынуждены были согласиться на сделку и с этой малопонятной конторой. В итоге между хозяйствами и «Октавой» были заключены договоры уступки прав требований, по которым колхозникам уступили права требований к «Агропродагентству», вытекающие из кредитного договора между «Агентством» и «Северным кредитом».

Деньги в конечном итоге были перечислены на счета «Агропродагентства», а колхозники начали выплачивать кредиты банку. Тогда еще руководители крестьянских хозяйств не знали, какой подвох их ожидает. Как выяснилось чуть позже, «Агропродагентство» на момент сделок было объявлено банкротом, соответственно, не имело права осуществлять никаких финансовых операций.

20 ноября 2014 года Арбитражный суд принял заявление «Агропродагентства» о банкротстве.

- Как усматривается из материалов дела, неоспариваемая кредиторская задолженность ГП ВО «Агропродагентство» неоспариваемая должником составляет более 477 804 тысяч рублей, в том числе, подтверждённая судебным актом вступившим в законную силу, в размере более, чем 41 362 тысяч рублей. Картотека неоплаченных расчётных документов составляет более 146 622 тысяч рублей. 6 511 тысяч рублей, - говорится в решении суда.

В отношении «Агропродагентства» была введена процедура наблюдения. С 22 мая 2017 года оно находится в стадии ликвидации

Двойной долг

Конкурсный управляющий «Агропродагентства» обратился в арбитражный суд о признании сделок недействительными и представители Фемиды встали на его сторону. То есть деньги на счета «Агропродагентства» вроде и поступили, но фактически суд признал, что их не было.

- В настоящее время складывается ситуация, в соответствии с которой на крестьянские хозяйства ложится двойная финансовая нагрузка по погашению задолженности как перед «Агропродагентством», так и перед «Северным кредитом» за выданные кредиты, - пояснил руководитель крестьянского хозяйства Александр Мызин. – Местонахождение ООО «Октава» в настоящее время не известно, а ее участие в сделке было навязано представителями «Северного кредита».

Любопытно, что ООО «Октава» практически сразу после совершения сделки было ликвидировано, проработав менее года (!). Фирма была зарегистрирована 28 сентября 2015 года и ликвидирована 14 июня 2016 г.

Удивление вызывает и размах деятельности ее руководителя, Елены Правдивец. В открытых источниках несложно найти, что она является руководителем 948 (!) различных компаний, которые либо обанкротились, либо самоликвидировались. Многие из этих фирм, как и «Октава», просуществовали около года или меньше. Не исключено, что эти компании создавались исключительно для перевода денег, а как только проводились финансовые операции, «однодневки» исчезали.

- Схема по переводу денег была просчитана очень тонко, - рассказал адвокат Владимир Иванов. – С юридической точки зрения к ней фактически не подкопаться. Правда, у нас не все потеряно. Сейчас мы настаиваем на том, что в действиях представителей «Северного кредита» есть признаки мошенничества. Если правоохранительные органы прислушаются к голосу крестьян и возбудят уголовное дело, ситуация может повернуться в другую сторону. - Представители «Северного кредита» фактически вынудили наши хозяйства заключать сделки по проведению зачета на выгодных им условиях, поставив нас на грань выживания, - рассуждает Евгений Яковлев. – Предприятиям не потянуть двойную финансовую нагрузку и сейчас речь идет о прекращении деятельности сельзхозпроизводителей. Окажутся без работы и средств к существованию десятки людей в разных районах области.

Пройдя несколько судов, руководитель «Пожарского» все же погасил задолженность перед «Агропродагентством», однако отказывается платить деньги банку «Северный кредит», который в декабре 2017 года лишился лицензии. Сейчас представители финансовой структуры пытаются любыми способами «отжать» деньги у колхозников. Через суд они требуют забрать технику в счет погашения долга. Последнее заседание состоялось 19 сентября в Вологодском областном суде. Правда, никакого решения в чью-то пользу судьи не вынесли и вернули дело на второй круг.

Помимо участия в судах, которые длятся уже практически три года, сельхозпроизводители пишут обращения в следственный комитет, прокуратуру и в полицию. Однако никаких мер по установлению виновных в навязывании фермерам двойного долга со стороны правоохранителей пока не предпринято. Не исключено, что сказывается не последнее участие в этом скандале областного сельхоздепартамента, а также госструктуры под названием «Агропродагентство».

Тем временем конкурсный управляющий «Агропродагентства» распродает его имущество, в частности, дебиторскую задолженность фирм. Так, 14 сентября были опубликованы результаты очередных торгов, одним из лотов в которых было "Право требования к ООО АК «Вологодчина», ИНН 3528145458, сумма 38 849 829,58 руб.". Торги не состоялись из-за недостаточного количества участников.