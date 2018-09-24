В Тотемском районе 62-летняя женщина заблудилась и провела в лесу трое суток
24.09.2018 [Происшествия]
В Тотемком районе пенсионерка провела в лесу трое суток. На четвертые ей удалось самой выйти из леса.
В минувшую среду, 19 сентября, 62-летняя жительница деревни Мосеево ушла в лес за ягодами и не вернулась. 20 сентября о том, что женщина пропала, родственники сообщили в районное МВД. Пропашую искали трое сотрудников полиции и семь волонтеров, однако поиски не принесли результата. 22 сентября, на четвертые сутки, сельчанка вышла из леса сама.
- Там кругом болото. В первый же день она начерпала воды в сапоги, поэтому ноги все стерла. Сказала, что ее окружило. Первую ночь не спала. Последующие две глаза закрывались сами. Чувствует себя хорошо. Набрала немного клюквы,- рассказала Newsvo дочь сельчанки Анна.