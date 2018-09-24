В Тотемском районе 62-летняя женщина заблудилась и провела в лесу трое суток

В Тотемком районе пенсионерка провела в лесу трое суток. На четвертые ей удалось самой выйти из леса.

В минувшую среду, 19 сентября, 62-летняя жительница деревни Мосеево ушла в лес за ягодами и не вернулась. 20 сентября о том, что женщина пропала, родственники сообщили в районное МВД. Пропашую искали трое сотрудников полиции и семь волонтеров, однако поиски не принесли результата. 22 сентября, на четвертые сутки, сельчанка вышла из леса сама.