Хоккейная "Северсталь" одержала победу над подмосковным "Витязем" со счетом 2:1

24.09.2018 [Спорт]

Череповецкая "Северсталь" одержала победу над подмосковным "Витязем". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу череповчан.

Счет в матче открыл Максим Рыбин, который после индивидуального прохода поразил ворота "Витязя". Перед самым перерывом Картер Эштон удвоил преимущество череповчан. В начале второй двадцатиминутки "Витязь" одну шайбу отыграл. В дальнейшем шла равная игра, с опасными моментами то у одних, то у других ворот, но на высоте были вратари обоих команд.

Менее, чем за две минуты до конца основного времени матча Максим Рыбин получил двухминутный штраф, чем воспользовались гости и устроили настоящий штурм ворот "Северстали". Но команда выстояла и одержала победу, а вратарь "Северстали" Доминик Фурх отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Благодаря этой победе череповчане поднялись на 6 строчку в Западной конференции. 25 сентября "Северсталь" сыграет против магнитогорского "Металлурга".

 

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Дмитрий Нагиев рассказал о мороженой картошке и дедовщине во время службы в армии под Вологдой
Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Пьяный житель Шекснинского района убил рабочего, расчищавшего полосу ЛЭП от леса
Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии
Вологодская центральная районная больница переедет в здание на Козленской, 99а
В Вологде мать студента колледжа оштрафовали за наблюдения сына за звездами
В Вологде участок со старыми общежитиями ВоГУ отдадут под дом для дольщиков
В Грязовецком районе водитель «Лады Ларгус» выехал на встречку, столкнулся с тремя фурами и погиб
6-летний мальчик, избитый в семье опекуна в Вологде, до сих пор находится в коме
24.09.2018 [Происшествия]

6-летний мальчик, избитый в семье опекуна в Вологде, до сих пор находится в коме

2870
0
23.09.2018 [Общество]

«Она на повороте свернуть пыталась. Мол, хорош бежать»: в Вологде прошел чемпионат по многоборью кинологов

1635
0
21.09.2018 [Экономика]

Договор с ООО «Паритет – Вятка» о хранении имущества птицефабрики «Шекснинская» расторгнут

2034
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповецком районе иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
В Шекснинском районе во время полоскания белья в пруду утонула 87-летняя женщина
«Свеза» завершила общественные обсуждения по поводу строительства целлюлозного комбината в Череповецком районе
Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области
В Тотемском районе 62-летняя женщина заблудилась и провела в лесу трое суток
Хоккейная "Северсталь" одержала победу над подмосковным "Витязем" со счетом 2:1
Выставка фотокопий работ художника Никаса Сафронова откроется в Шаламовском доме в Вологде
 
24.09.2018 [Экономика]

Авантюрные обязательства: как власти разорили сельхозпроизводителей в Вологодской области

511
0
24.09.2018 [БлогоVO]

Что скажет начальник транспортного цеха?

683
0
22.09.2018 [Обзор Прессы]

Дизлайк от Верховного суда: как репосты отказались считать преступлением

773
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика