Хоккейная "Северсталь" одержала победу над подмосковным "Витязем" со счетом 2:1

Череповецкая "Северсталь" одержала победу над подмосковным "Витязем". Матч завершился со счетом 2:1 в пользу череповчан.



Счет в матче открыл Максим Рыбин, который после индивидуального прохода поразил ворота "Витязя". Перед самым перерывом Картер Эштон удвоил преимущество череповчан. В начале второй двадцатиминутки "Витязь" одну шайбу отыграл. В дальнейшем шла равная игра, с опасными моментами то у одних, то у других ворот, но на высоте были вратари обоих команд.



Менее, чем за две минуты до конца основного времени матча Максим Рыбин получил двухминутный штраф, чем воспользовались гости и устроили настоящий штурм ворот "Северстали". Но команда выстояла и одержала победу, а вратарь "Северстали" Доминик Фурх отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.



Благодаря этой победе череповчане поднялись на 6 строчку в Западной конференции. 25 сентября "Северсталь" сыграет против магнитогорского "Металлурга".



