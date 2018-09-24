Выставка фотокопий работ художника Никаса Сафронова откроется в Шаламовском доме в Вологде

24.09.2018 [Культура]

Выставка, посвященная творчеству Никаса Сафронова, откроется в Шаламовском доме в Вологде 26 сентября, сообщает сайт областной картинной галереии.

- На ней представлены высокого качества фотокопии наиболее рких живописных и графических работ мастера, посвященных нашим современникам, – лидерам и руководителям российского государства, известным людям нашей эпохи: российским политикам, деятелям культуры и искусства, науки и спорта, представителям РПЦ. Подлинные произведения находятся в различных частных собраниях, поэтому эта выставка дает уникальную возможность получить представление об этих интересных портретах, созданных художником в разные годы, - говорится в сообщении.

Представленные на выставке фотокопии принадлежат депутату Законодательного собрания Вологодской области Ирине Геннадьевне Ясаковой. Как ранее сообщал Newsvo, по итогам 2017 года она стала самым богатым депутатом областного парламента, ее доход составил 39,8 млн рублей.

Как отмечают в областной галерее, это собрание сформировалось «благодаря личной дружбе и добрым отношениям парламентария с художником».

На выставке в Шаламовском доме представлены портреты президента Владимира Путина, патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, образы известных политических деятелей – Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Германа Грефа и других. Есть на выставке и портреты выдающихся представителей науки, литературы, искусства и спорта: Лео Бокерии, Михаила Калашникова, Иосифа Кобзона, Михаила Ульянова, Станислава Говорухина, Зураба Соткилавы, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Евгения Плющенко, Николая Валуева, Марата Сафина.

В экспозиции представлен и живописный портрет организатора выставки Ирины Ясаковой, написанный Никасом Сафроновым в 2015 году.

Фото с сайта областной картинной галереи

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