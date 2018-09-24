Бесплатные мастер-классы по волейболу пройдут в Вологде и Череповце

Бесплатные мастер-классы по волейболу пройдут в Вологде, Череповце, Соколе, Грязовце, Верховажье и поселке Огарково Вологодского района. Занятия запланированы 25-27 сентября.

- В ходе мастер – классов профессиональные тренеры Фонда «ВоллейТайм» поделятся со всеми желающими правилами игры в волейбол и секретами мастерства, проведут показательные матчи. Фонд «ВоллейТайм» предоставляет для проведения мероприятий спортивный инвентарь и спортивное оборудование, приобретённые благодаря субсидии из бюджета Вологодской области, полученной в 2018 году, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Расписание мастер – классов:

- 25 сентября в 9-25 мастер-класс будет проходить в спортивном зале МБОУ ВМР «Огарковская средняя школа» по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п. Огарково, д. 32;

- 25 сентября в 17-40 мастер-класс будет проходить в спортивном зале БОУ СМР «Средняя общеобразовательная школа № 5» по адресу: Вологодская область, г. Сокол, ул. Менделеева, д. 37а;

- 26 сентября в 10-30 мастер – класс будет проходить в физкультурно – оздоровительном центре на базе МБУ «Спорт» по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Слободская, д. 25а;

- 26 сентября в 19-00 мастер-класс будет проходить в спортивном зале МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37 имени Маршала Советского Союза И. С. Конева» по адресу: г. Вологда, ул. Архангельская, д. 11б;

- 27 сентября в 8-00 мастер-класс будет проходить в спортивном зале МБУ ДО «СДЮСШОР по волейболу» по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Маяковского, д. 11, корп. 1;

- 27 сентября в 17-00 мастер-класс будет проходить в спортивном зале ФОК «Атлант» по адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Революционная, д. 104.