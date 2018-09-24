Вологжанка Валерия Завьялова стала бронзовым призером Кубка мира по полиатлону

Спортсменка из Вологодской области Валерия Завьялова завоевала бронзу Кубка мира по полиатлону. Первый этап соревнований завершился в Евпатории.

В дисциплине "пятиборье" (бег на 100 метров, метание спортивного снаряда, стрельба, плавание на 100 метров и бег на 2 000 метров), вологжанка Валерия Завьялова заняла третье место в абсолютном зачете с суммой 416 очков.



Победительницей в возрастной категории 16 лет и старше, в которой выступала Валерия, стала Ирина Злобина из Красноярска, второе место заняла Анастасия Васюкова из Калуги.