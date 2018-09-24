Новый филиал художественной школы имени Владимира Корбакова открылся на Пролетарской, 61 в Вологде

В Вологде в доме №61 на улице Пролетарской открылся новый филиал художественной школы имени Владимира Корбакова. В подразделении организованы четыре студии для детей от 5 до 9 лет. Это - живопись, прикладное творчество, эстетика.

Как сообщается на сайте городской администрации, запуск помещений на Пролетарской, 61, разгрузил основное здание школы на Советском проспекте, 54. В новый филиал перешли дети, проживающие в ближайших районах. Сейчас они тратят меньше времени на дорогу.

Площадь здания 200 кв. метров. Всего новый филиал сможет принять 500 учеников. Набор продолжается, в настоящее время в группы зачислено 60 ребят.

Ранее по этому адресу располагался Центр спортивной подготовки. В феврале здание передали художественной школе, после чего в нем начался ремонт: помещения обновили, укомплектовали качественной мебелью и оборудованием.

- Чтобы здесь организовать художественные студии для изобразительного искусства, мы сделали проект. Это особая категория помещений, которая предполагает определенный свет и специальную мебель, особые условия размещения и визуального сопровождения образовательного процесса. Соблюдены не только требования СанПин, но и установлены плазменные панели для демонстрации видео- и аудиоматериалов, – рассказала директор Художественной школы имени В. Н. Корбакова Наталья Кулижникова.

Художественная школа имени Владимира Корбакова располагается в Вологде по нескольким адресам, в общей сложности все ее подразделения посещают 1600 детей.