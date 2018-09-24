В Череповце психически нездоровая женщина выгнала родственников из квартиры. Чтобы вернуться, череповчанам потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел накануне вечером в доме №68 на улице Архангельской.

- В 18:10 в спасательную службу поступило сообщение о том, что психически нездоровая женщина выгнала из квартиры родственников и закрылась изнутри. Дверь деблокировали, женщину передали сотрудникам "скорой помощи", - рассказали в МБУ "Спасательная служба" Череповца.