В Череповце психически нездоровая женщина выгнала родственников из квартиры

24.09.2018 [Происшествия]

В Череповце психически нездоровая женщина выгнала родственников из квартиры. Чтобы вернуться, череповчанам потребовалась помощь спасателей.

Инцидент произошел накануне вечером в доме №68 на улице Архангельской.

- В 18:10 в спасательную службу поступило сообщение о том, что психически нездоровая женщина выгнала из квартиры родственников и закрылась изнутри. Дверь деблокировали, женщину передали сотрудникам "скорой помощи", - рассказали в МБУ "Спасательная служба" Череповца.

Тэги: психиатрия, спасатели

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