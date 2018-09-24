Шаг за шагом: Антону нужна обувь, чтобы ходить

После каждой прогулки мама Антоши моет его ботиночки, потому что без ботинок ему никак нельзя, даже дома. А ботинки у него всего одни. У Антошки ДЦП, и ему нужна специальная обувь.

«Мы начали учиться ходить в два года. Ничего не получалось, ноги крестом становились и ни туда, ни сюда. Было очень трудно, но мы не сдавались», - рассказывает мама Антона Ирина. Они живут в Вологде.

С тех пор прошло много времени и приложено много сил. И вот уже семилетний Антоша самостоятельно ходит по дому, даже катается на велосипеде. Конечно, не так ловко и быстро, как его сверстники. Каждое движение дается с трудом, но все-таки это движение вперед.



Почти год назад Антошка перенес две операции на ногах. Стопы деформировались из-за заболевания. Теперь мальчику все время нужна специальная обувь, которая правильно фиксирует ноги.

"Все лето мы обходились одной парой таких ботинок, приходилось их мыть после каждой прогулки. А на осень и зиму ботинок нет. И денег то же нет», - говорит Ирина.

По индивидуальной программе реабилитации Антону положена бесплатная ортопедическая обувь, но она мальчику не подходит:

«Ему надо, чтобы четко распределялась нагрузка на стопу, обувь была выше, чтобы нога нормально восстанавливалась после операций, - говорит мама, - В бесплатной обуви такие важные мелочи не учитываются, а они очень важны для восстановления стопы и движения".

Поэтому мама решила, что будет копить деньги и шить для Антошиных ног ботиночки на заказ в специальной мастерской. А стоят они минимум 15 тысяч рублей одна пара, а нужно две - для улицы и детского сада.

«Мы живем с Антошей вдвоем, на пенсию 24 тысячи. Расходы в месяц – 32 тысячи. Это и продукты, и медикаменты, и лекарства - все», - рассказывает Ирина Николаева про их жизненную арифметику, в которой плюсов совсем мало.

Помогают родители, очень редко родной папа. Он ушел почти сразу после рождения ребенка. Не понимал, зачем Ирина постоянно делает с малышом зарядку, а вечером падает от усталости.

«Наш день по-прежнему начинается с зарядки, точнее, с растяжки, потом днем еще обязательно ЛФК. Занимаемся чтением и математикой, гулять очень любим. Зимой обычно еще добавляется бассейн. Он раньше полтора часа шел из комнаты до кухни. А сейчас уже за несколько минут доходит», - говорит Ирина.

И это не считая постоянных реабилитаций. Занятия отнимают много времени, сил и требует мужества. Такое взрослый еле выдержит. Но Антон справляется.

Еще и ноутбук осваивает. Он называет свое увлечение «в компьютере ковыряться». В математику семейного бюджета пока не вникает. У него другие задачи.

Ирина обратилась за помощью в фонд «Хорошие люди». Более подробная информация на странице Антона на сайте фонда.

Самый быстрый способ помочь - отправить СМС с текстом «Вологда Антон 200», где 200 - сумма, которая спишется со счета вашего телефона.