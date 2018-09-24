Дом на Октябрьской, 50 в Вологде включили в перечень выявленных объектов культурного наследия

Дом №50 по улице Октябрьской в Вологде включили в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписан в областном Комитете по охране памятников.

Это означает, что в течение года на объекте будет проведена госэкспертиза. Она должна определить, является ли здание памятником архитектуры, и может ли оно быть внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Пока экспертиза будет проводиться, собственник обязан обеспечить неизменность облика и интерьера выявленного объекта.

Здание на Октябрьской, 50 было построено в 1914 году купцом Боголеповым. Градозащитники говорят, что это единственный сохранившийся в городе дореволюционный «дом с башенкой».