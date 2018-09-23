В Вологде умерла актриса ТЮЗа Августа Кленчина

23 сентября ушла из жизни заслуженная артистка РФ Августа Савельевна Кленчина. Ей было 73 года, 32 из них она отдала вологодскому Театру для детей и молодёжи.

«Ушла Прекрасная Дама нашего театра... тонкая, воздушная, легкая… Умная, талантливая, щедрая на чувства, большая Актриса, редчайших качеств Человек. Очень больно», — написала на своей страничке ВКонтакте актриса Алла Петрик.

На сцене ТЮЗа Августа Савельевна играла Фоминишну в спектакле «Свои люди — сочтемся!», Фирса в «Вишневом саде», Варвару Капитоновну в постановке «Вечно живые», Амалию Павловну Яковенко в моноспектакле «Вперёд и с песней!» и другие. За роль Яовенко она получила диплом Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» в номинации «лучшая женская роль».

Прощание с актрисой состоится 24 сентября в 16 часов в Ритуальном зале на Советском проспекте, 53.