В Вологде умерла актриса ТЮЗа Августа Кленчина

23.09.2018 [Культура]
В Вологде умерла актриса ТЮЗа Августа Кленчина

23 сентября ушла из жизни заслуженная артистка РФ Августа Савельевна Кленчина. Ей было 73 года, 32 из них она отдала вологодскому Театру для детей и молодёжи.

«Ушла Прекрасная Дама нашего театра... тонкая, воздушная, легкая… Умная, талантливая, щедрая на чувства, большая Актриса, редчайших качеств Человек. Очень больно», — написала на своей страничке ВКонтакте актриса Алла Петрик.  

На сцене ТЮЗа Августа Савельевна играла Фоминишну в спектакле «Свои люди — сочтемся!», Фирса в «Вишневом саде», Варвару Капитоновну в постановке «Вечно живые», Амалию Павловну Яковенко в моноспектакле «Вперёд и с песней!» и другие. За роль Яовенко она получила диплом Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays» в номинации «лучшая женская роль».

Прощание с актрисой состоится 24 сентября в 16 часов в Ритуальном зале на Советском проспекте, 53.

Тэги: смерть, ТЮЗ, актеры
Фото: группа "ТЮЗ-любимый театр Вологды" ВКонтакте

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