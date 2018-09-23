«Она на повороте свернуть пыталась. Мол, хорош бежать»: в Вологде прошел чемпионат по многоборью кинологов

ХХII Всероссийский чемпионат по многоборью кинологов проходил с 16 по 21 сентября на территории санатория «Новый источник» под Вологдой. Более 250 собак из 84 регионов России в паре с кинологами соревновались по трем профилям: наркотики, взрывчатка и розыск. От каждого региона в чемпионате участвовали три собаки. Вологодскую область представляли лейтенант полиции Игорь Щерблюк с 7-летней малинуа Цитаной, прапорщик полиции Илья Боровских с 2-летним малинуа Обером и прапорщик полиции Александр Наконешный с 3-летней немецкой овчаркой Дарк.

В пятый день соревнований участники профиля «Розыск» бежали кросс на дистанции 1 км. Четвероногие конкурсанты по-разному ждали команды «На старт!»: одни скулили, другие терпеливо лежали. Одна собака рвалась в бой, всячески извиваясь вокруг ног кинолога, но, выполнив ценное указание судьи «Дай ей несколько команд!», успокоилась.

Пробежав кросс, кинологи поделились впечатлениями:

- Если бы не собака, я бы не пробежал. Она меня тянула. - Она на повороте свернуть пыталась. Мол, хорош бежать. Но наши глаза встретились и она поняла, что надо.

На второй площадке кинологам профиля "Поиск наркотических средств и психотропных веществ" предстояло за 4 минуты обследовать три транспортных средства - два легковых автомобиля и автомобиль марки "Газель".

Этого времени не хватило 7-летней малинуа по кличке Цитана, выступающей в паре с лейтенантом полиции ЦСК УМВД России по Вологодской области Игорем Щерблюком. Цитана успела найти наркотики в "Газели" и одном легковом автомобиле.

- Ей просто не хватило времени. Цитана хорошая собака, показывает неплохие результаты, - прокомментировал начальник центра кинологической службы УМВД по Вологодской области Валерий Астахов.

Игорь Щерблюк с Цитаной.

Двухлетняя Варио с кинологом Марией из Калининграда заняла третье место. Закладки с наркотиками в машинах она тоже нашла не все.

- "Газель" нюхала-нюхала, не нашла. Здесь конкуренция больше. По каждому профилю (ред. - наркотики, взрывчатка, розыск) 79 участников. На следующий год подготовимся. Собака молодая, соображает быстро, - рассказала Мария. - Местные-то мы выигрываем, а вот во всероссийских первое место никак занять не можем. Сильные соперники из Питера, Камчатки, Томска, Забайкальска, - подхватил разговор кинолог из Калининграда.

Варио из Калининграда.

На другой площадке кинологи профиля "Поиск взрывчатых веществ и взрывчатых устройств" соревновались с собаками в упражнении "Обследование местности".

- Участок 185 квадратных метра разделен на две части. На каждой есть два имитатора взрывчатого вещества и дополнительные бытовые запахи, чтоб собаку отвлекали. Собака должна обнаружить взрывчатое вещество и просигналить своей позой. Мы оцениваем по качественной и количественной оценке: как искала, заинтересованно или нет, системный или бессистемный поиск был: как нюхала, она, может, все поле пронюхала. Если не находит одну из закладок, то это поле не засчитываем вообще. Из максимальных 100 баллов сразу минус 50. Чемпион должен быть один, - рассказал судья Виталий Латышонок и добавил, что при работе на "отлично" собака должна любому человеку, даже непосвященному, показать что она что-то обнаружила.

Вне поля и вне конкурса организаторы положили для собак контрольную закладку. Отыскать ее можно, "управляя" собакой как угодно. Она нужна для того, чтобы собака закончила работу на положительных эмоциях и получила от кинолога поощрение - любимую игрушку или лакомство.

Выступления своих питомцев кинологи оценили по-разному. Так, хозяин 6-летнего лабрадора по кличке Голди говорит, что собака стала работать профессиональнее.

- Второй раз с ней принимаем участие. Лучше в этот раз себя показала, взрослее стала.

Некоторые переживали. Так, трехлетний Рой в прошлом году занял 8-е место. В этот рах хозяин считает, что они выступили слабее.

- В том году результат лучше был. Посмотрим, как сейчас. Здоровье подвело. Сюда приехали, ему плохо было. Что-то с желудком, может, произошло. К ветеринарам обращались, антибиотики кололи.

Рой.

Выступления участников из Вологодской области судьи оценивают положительно.

- Ваши неплохо. У вас достаточно опытный начальник, активный. Соревнования у вас проходят второй раз и достаточно хорошо организованы,- сказал один из судей Виталий Латышонок.

Начальник центра кинологической службы УМВД по Вологодской области Валерий Астахов рассказал, что вологодские собаки в десятке лучших, по отдельным навыкам где-то лучше, где-то хуже. В этом году они участвуют только в личном первенстве и в отдельных номинациях, так как в прошлом году было принято решение, что принимающая сторона в командном первенстве соревноваться не может.

Итоги чемпионата:

В общекомандном зачете в первой группе победа присуждена кинологам ГУ МВД России по Свердловской области. Второе место заняла команда ГУ МЧС России по Челябинской области. «Бронза» у кинологов ГУ МВД России по Новосибирской области. Во второй группе первое место заняла команда УМВД России по Курганской области. «Серебро» завоевали кинологи Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. Третий результат показала команда УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.