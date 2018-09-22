На лесоперерабатывающем заводе под Белозерском водитель трактора насмерть сбил сварщика

21 сентября произошел несчастный случай на территории лесоперерабатывающего завода в деревне Верегонец в Белозерском районе.

Как сообщает группа "On-line Белозерск", водитель большегрузного колесного трактора, перевозившего опилки, наехал на идущего впереди 60-летнего мужчину, работавшего на заводе сварщиком. В результате наезда пострадавший погиб на месте.

Официальных данных об этом случае пока нет. На месте происшествия работала следственная группа МО МВД России "Белозерский".

Напомним, лесоперерабатывающий завод в Верегонце открыли летом прошлого года.