На лесоперерабатывающем заводе под Белозерском водитель трактора насмерть сбил сварщика
22.09.2018 [Происшествия]
21 сентября произошел несчастный случай на территории лесоперерабатывающего завода в деревне Верегонец в Белозерском районе.
Как сообщает группа "On-line Белозерск", водитель большегрузного колесного трактора, перевозившего опилки, наехал на идущего впереди 60-летнего мужчину, работавшего на заводе сварщиком. В результате наезда пострадавший погиб на месте.
Официальных данных об этом случае пока нет. На месте происшествия работала следственная группа МО МВД России "Белозерский".
Напомним, лесоперерабатывающий завод в Верегонце открыли летом прошлого года.
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