Договор с ООО «Паритет – Вятка» о хранении имущества птицефабрики «Шекснинская» расторгнут

Сегодня на общем собрании кредиторов ОАО Птицефабрика «Шекснинская» были приняты решения о расторжении договора хранения имущества ОАО Птицефабрика «Шекснинская» с ООО «Паритет – Вятка». Кто его заменит, пока не сообщается.

Не сохранили

«Собранием кредиторов приняты решения о расторжении договора хранения имущества ОАО Птицефабрика «Шекснинская» с ООО «Паритет – Вятка» и необходимости заключения договора хранения имущества с новым хранителем – региональным предприятием, намеревающимся осуществлять хозяйственную деятельность в сфере птицеводства, - рассказал заместитель губернатора Михаил Глазков. - Таким образом, в соответствии с процедурными сроками в ближайшие две недели хранитель имущества ОАО Птицефабрика «Шекснинская» должен смениться, что, по мнению правительства области, должно привести к стабилизации и выправлению ситуации на птицефабрике».

ООО «Паритет – Вятка» Шекснинского района использовало производственные мощности ОАО Птицефабрика «Шекснинская» на основании договора хранения с 2016 года. Неэффективный менеджмент руководства на предприятии привел к отсутствию денег для приобретения комбикормов, в связи с чем поголовье бройлеров было частично сдано на забой, большая часть поголовья погибла, сообщает пресс-служба губернатора.

За период 2017 – 2018 годов образовалась значительная задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы, корма, ветеринарные препараты, заработную плату и другое.

С начала года трудовой коллектив уменьшился с 555 человек до 408. Более 230 человек официально уведомлены руководством ООО «Паритет - Вятка» о предстоящем увольнении.

Напомним, ОАО «Шекснинская птицефабрика» находится в стадии банкротства с 2013 года. С ноября 2016 года его имущество и мощности по договору хранения использует ООО «Паритет-Вятка». Эта фирма принадлежит ООО «Паритет», которое, как писали в 2016 году "Ведомости", является владельцем «Вологодской птицы» и «Шекснинского бройлера». Собственники ООО «Паритет» - ООО «Фобос» (51%) и ООО «Деметра». Владельцы «Фобоса», по данным ЕГРЮЛ, – Хизир Атакуев (49%) и Марина Сечина (51%), чье имя и ИНН полностью совпадают с именем и ИНН бывшей супруги президента «Роснефти» Игоря Сечина.

Ранее сообщалось, что, получив за несколько лет субсудий из областного бюджета на общую сумму 120 миллионов рублей, «Шекснинская птицефабрика» накопила многомиллионные долги по зарплате. В сентябре прокуратура области предложила департаменту финансов провести проверку целевого расходования этих субсидий.

Что хранить?

Кто станет новым хранителем имущества ОАО Птицефабрика «Шекснинская», станет известно в ближайшие две недели, сообщила пресс-служба губернатора. Однако, хранить уже практически нечего. Как ранее сообщал Newsvo, большая часть имущества птицефабрики была продана несколькими месяцами ранее, когда на производстве "хозяйничало" ООО «Паритет – Вятка».

Были проданы в том числе здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий и предприятий лесного хозяйства, оборудование различного назначения, техника, инфентарь, автомобили, земельные участки и многое другое, включая несколько земельных участков и помещения магазинов в Шексне и в Вологде на Ветошкина, 31 (ред. - полный список проданного имущества занимает несколько листов, см. его в галерее под новостью). При этом начальная цена лота была немногим меньше миллиарда - 731 338 186,86 рублей. Но в итоге все вышеперечисленное имущество продали всего за 182 834 546,76 рублей. Покупателем стало ООО "Онегафинансгрупп" из Москвы. Договор купли-продажи был заключен 13 марта 2018 года.

Позже выяснилось, что продажа имущества была проведена незаконно. В арбитражный суд было подано аявление по обжалованию результатов торгов.

Гендиректор московского ООО "Онегафинансгрупп" - Владимир Зубов. А учредитель этой фирмы - АО "Экспериментальное кондитерское объединение "Вологда" (гендиректор - Анатолий Юганов). В свою очередь учредитель АО "ЭКО "Вологда" - ООО "Вологодские инвестиции", которое было ликвидировано 3 октября 2017 года.

К слову, АО "ЭКО "Вологда" 27 октября 2017 года стало учредителем некоего ООО "Шекснинская птицефабрика", которое зарегистрировано по адресу поселок Шексна, Промышленная улица, дом 1, офис 1. Гендиректор новой "Шекснинской птицефабрики" - Александр Курзанов.

Может, АО "ЭКО "Вологда" использовало фирму "Онегафинансгрупп" лишь для покупки имущества ОАО Птицефабрика «Шекснинская» по цене в четыре раза (!) дешевле его реальной стоимости, а потом это имущество перейдет к вновь созданному ООО "Шекснинская птицефабрика"?

Справка

АО "ЭКО "Вологда" является также учредителем "Шекснинского комбината хлебопродуктов", гендиректор которого - Алексей Анатольевич Юганов. Судя по отчеству, он может быть сыном Анатолия Юганова.