Хоккейная "Северсталь" проиграла минскому "Динамо" со счетом 1:4

21.09.2018 [Спорт]

Череповецкая "Северсталь" проигрывает третий матч подряд в Чемпионате КХЛ. Сначала хоккеисты проиграли  "Локомотиву" (1:4), потом "всухую", со счетом 0:5 -  "СКА", а теперь поражение от минского "Динамо".

Первый период получился безголевым, а вот во втором гости отправили в ворота череповчан три безответных шайбы. В начале третьей двадцатиминутки Александр Бумагин сокращает отставание, но Андрей Костицын за шесть минут до конца основного времени матча устанавливает окончательный счет. 1:4, победа "Динамо".

«Опять ненужные удаления. Который матч уже нарушаем правила, начинаем играть в четвером и пропускаем голы. Потом бежим вперед отыгрываться, получаем контратаки и пропускаем ещё», - сказал после матча Александр Бумагин, автор единственного гола в этом матче, цитата severstalclub.ru

Следующий матч "Северсталь" проведет завтра, против ещё одного прямого конкурента, подмосковного "Витязя".


 

Тэги: хоккей

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