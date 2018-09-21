Задолжность за энергоресурсы в Вологодской области составляет 4,4 млрд рублей

21.09.2018 [Экономика]

Прокуратура помогла вернуть ресурсоснабжающим организациям 1 млрд рублей, которые им задолжали потребители. На конец августа задолженность за энергоресурсы в Вологодской области составила 4,4 млрд. рублей.

Не платят за ресурсы не только коммерческие компании, но и бюджетные организации. Так, в марте прокуратура Белозерского района в ходе проверки установила, что БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» не оплатила более 9,2 млн. рублей по 27 исполненным государственным контрактам. Долги числились сразу перед несколькими ресурсоснабжающими организациями - ОАО «Вологодская сбытовая компания», ООО «Водоканал», АО «Вологодская областная энергетическая компания».

Задолженность перед поставщиками на момент проверки также имели 16 муниципальных образовательных учреждений Белозерского района. Общая сумма долгов составила 1,4 млн. рублей.

«По результатам проверки прокурором района 20.03.2018 и.о. главного врача БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» и главе Белозерского муниципального района внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Задолженность медицинского учреждения за поставленные коммунальные ресурсы сокращена более чем в 2 раза, задолженность образовательных учреждений погашена в полном объеме», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Проверка прокуратуры проходила в июне-июле 2018 года. Она коснулась всей Вологодской области.

«Благодаря в том числе принятым прокурорами мерам задолженность за энергоресурсы на территории области сократилась на общую сумму 1 млрд. руб. по сравнению с началом текущего года», - подвели итоги в прокуратуре Вологодской области.

Тэги: ЖКХ, долги

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