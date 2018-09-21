Власти Великого Устюга хотят наказать организаторов митинга против пенсионной реформы
Администрация Великого Устюга написала заявление в ОМВД России по Великоустюгскому району с целью наказать организаторов митинга против повышеняи пенсионного возраста. Под заявлением подписался руководитель администрации МО «Город Великий Устюг» Сергей Кишкин.
Он сообщил, что 6 сентября 2018 года на площади Ленина состоялся митинг против пенсионной реформы и против ухудшения социально-экономического положения жителей Вологодской области. Сергей Кишкин заявил, что во время митинга было нарушено законодательство о проведении публичных мероприятий (см. текст заявления в галерее под новостью). В частности, по его словам, выступления не соответствовали заявленной теме митинга, выдвигались лозунги против действующей власти, у организаторов и предствителей СМИ отсутствовали отличительные знаки, а участники митинга нецензурно и «нелитературно» выражались.
Примечательно, что организаторы митинга были одеты в красные футболки с символикой КПРФ, то есть отличить их было легко.
В конце заявления в ОМВД Сергей Кишкин добавил, что у них "имеются фото и видеоматераилы", и попросил ОМВД провести проверку и привлечь митингующих к отвественности за нарушения. Когда корреспондент Newsvo позвонила в администрацию Великого Устюга, чтобы уточнить подробности о нарушениях, в частности, что в словах выступающих не соответствовало теме ухудшения социально-экономического положения, нам не смогли этого пояснить.
«Сегодня после 20 лет службы и находясь на заслуженном отдыхе 9 лет, в родном ОВД, писал объяснение на тему, как я провел митинг в начале сентября. Хотя, так и не понял, что нарушено во время проведения митинга, если во время и после не поступило нареканий от сотрудников полиции, ни от представителя администрации, которая сама нарушила несколько статей ФЗ № 54. И приятно, что в нашей администрации работают люди с филологическим и литературным образованием. Если бы чиновники, которые написали заявление в полицию, в течении всего времени провели встречи с людьми и просто попытались объяснить суть «пенсионной реформы», может было все по-другому. Но проще писать заявления, чем проводить встречи с Устюжанами», - написал у себя на странице один из организаторов митинга, бывший глава Великого Устюга Федор Хабаров.