Власти Великого Устюга хотят наказать организаторов митинга против пенсионной реформы

Администрация Великого Устюга написала заявление в ОМВД России по Великоустюгскому району с целью наказать организаторов митинга против повышеняи пенсионного возраста. Под заявлением подписался руководитель администрации МО «Город Великий Устюг» Сергей Кишкин.

Он сообщил, что 6 сентября 2018 года на площади Ленина состоялся митинг против пенсионной реформы и против ухудшения социально-экономического положения жителей Вологодской области. Сергей Кишкин заявил, что во время митинга было нарушено законодательство о проведении публичных мероприятий (см. текст заявления в галерее под новостью). В частности, по его словам, выступления не соответствовали заявленной теме митинга, выдвигались лозунги против действующей власти, у организаторов и предствителей СМИ отсутствовали отличительные знаки, а участники митинга нецензурно и «нелитературно» выражались.

Примечательно, что организаторы митинга были одеты в красные футболки с символикой КПРФ, то есть отличить их было легко.

В конце заявления в ОМВД Сергей Кишкин добавил, что у них "имеются фото и видеоматераилы", и попросил ОМВД провести проверку и привлечь митингующих к отвественности за нарушения. Когда корреспондент Newsvo позвонила в администрацию Великого Устюга, чтобы уточнить подробности о нарушениях, в частности, что в словах выступающих не соответствовало теме ухудшения социально-экономического положения, нам не смогли этого пояснить.