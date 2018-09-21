В Вологде из-за волокиты чиновников отказались возбуждать дело о нападении собаки на мужчину

В Вологде из-за волокиты чиновников был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела о нападении собаки на мужчину. Пока УМВД и городские власти разбирались, в чьей подведомственности находится его рассмотрение, истек срок давности.

Житель города обратился в полицию в связи с тем, что на него напала чужая собака. Это сообщение было зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях УМВД России по г. Вологде. Полиция направила материал по подведомственности в департамент городского хозяйства администрации Вологды. Спустя месяц департамент вновь направил материал проверки в УМВД России по Вологде «на доработку».

Через три недели полиция перенаправила материал проверки по подведомственности, вновь в департамент городского хозяйства Вологды.

- В результате, специалистом отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства администрации г. Вологды, вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности виновного лица, - сообщает прокуратура Вологды.

Из-за допущенной волокиты и бездействия должностных лиц виновное лицо избежало ответственности. Прокуратура города направила в адрес и.о. начальника департамента городского хозяйства Вологды представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.