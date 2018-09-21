Отопление в школах Вологды должны включить до 26 сентября

Сегодня в пяти школах областной столицы включили отопление. Это школы №№ 8, 9, 28, филиал школы № 16 и школа для детей с ОВЗ на ул. Пирогова.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, к середине следующей недели тепло поступит во все школы города. Что касается детских садов, то городские власти заверили, что отопление уже есть в 82 дошкольных учреждениях. В детсаду, № 50 отопление подключат в понедельник, это связано с техническими особенностями здания.

Напомним, что в жилых домах Вологды отопительный сезон начнется 24 сентября. Все дома подключат по графику до 26 сентябяр включительно.